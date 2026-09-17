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Si avvicina al cervo per un selfie e l'animale lo carica, turista in ospedale

VILLETTA BARREA, 17 SET - Si avvicina a un cervo per scattare un selfie, ma l'animale lo carica. È accaduto questa mattina a Villetta Barrea, borgo lacustre in provincia dell'Aquila, nel Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, dove un turista di 57 anni è stato soccorso e poi trasportato in eliambulanza all'ospedale dell'Aquila, dove gli è stato riscontrato un trauma addominale. L'episodio riaccende l'attenzione sui rischi legati all'avvicinamento alla fauna selvatica, in particolare in un territorio dove la presenza dei cervi è diventata anche un'attrazione per residenti e turisti. Solo poche settimane fa, a Scanno, c'erano stati due episodi analoghi. Alcuni cervi avevano caricato due uomini che si erano avvicinati per dar loro da mangiare, per accarezzarli o scattare foto. I due erano finiti a terra, senza comunque riportare lesioni. Proprio a seguito di questi episodi il Comune di Scanno ha emanato un'ordinanza per richiamare l'attenzione sulle corrette modalità di comportamento e sul divieto di avvicinarsi alla fauna selvatica.

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