Si aggrava il bilancio della palazzina crollata, tre morti e due feriti

PORTO SANT'ELPIDIO, 06 GIU - Salgono a tre i morti per il crollo all'alba di una palazzina in via Trentino a Porto Sant'Elpidio (Fermo) probabilmente a causa di un'esplosione dovuta a una fuga di gas: oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico trovato subito senza vita, è stato ritrovato il cadavere della 89enne Ettorina Paccapelo, dispersa per la quale erano in corso le ricerche da oltre nove ore. Intanto è deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, 60 anni, che era stato estratto vivo dalle macerie. Feriti e ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona i genitori del 47enne: Savino Pieroni, 89 anni, e la moglie Vittoria Lanciotti, 70.