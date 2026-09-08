CITTÀ DEL MESSICO, 07 SET - In risposta a un post di Donald Trump raffigurante una mappa del Nord America coperta dalla bandiera statunitense, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha difeso l'indipendenza del proprio Paese. L'immagine ha generato ampie polemiche a causa del suo forte simbolismo territoriale. "Nel mese della patria riaffermiamo che il Messico non è né sarà colonia o protettorato di alcun Paese straniero. Siamo orgogliosamente un Paese libero, indipendente e sovrano", ha scritto la mandataria sui social network. L'esecutivo ha sottolineato che i legami bilaterali devono fondarsi sul rispetto e sulla cooperazione, allontanando qualsiasi forma di subordinazione. L'episodio si inserisce in una serie di recenti provocazioni geografiche di Trump, che ha da poco proposto di ribattezzare il Nuovo Messico in Nuova America e il lago Ontario in lago America. Le tensioni politiche e mediatiche si sviluppano mentre proseguono i complessi negoziati commerciali tra i governi delle tre nazioni nordamericane.
Sheinbaum risponde a Trump dopo l'immagine con la bandiera Usa sul Messico
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