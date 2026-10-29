CITTÀ DEL MESSICO, 28 OTT - Claudia Sheinbaum ha replicato a Marine Le Pen, che ha lanciato l'allarme sul rischio di una "messicanizzazione" della Francia a causa dei cartelli della droga. Durante una conferenza stampa, la presidente ha condannato l'uso del nome del proprio Paese come termine negativo per descrivere l'insicurezza e la criminalità organizzata in altre nazioni. Sheinbaum ha spiegato che la guida del Rassemblement National ha una percezione sbagliata. "È male informata perché la messicanizzazione che deve essere percepita è quella dei valori della cultura del Messico", ha dichiarato. Ha inoltre sottolineato come l'identità nazionale non vada limitata al narcotraffico, ma riconosciuta per qualità "di onestà, di amore, di solidarietà, di fraternità, che mancano molto oggi nel mondo intero". Le frasi al centro della polemica sono state pronunciate domenica in un comizio a Orleans davanti a circa 8.500 simpatizzanti, in vista delle elezioni presidenziali del 2027. In quell'occasione, l'esponente dell'estrema destra francese ha promesso di impedire questa deriva criminale, assicurando di voler sradicare i gruppi illeciti trattandoli come terroristi.
Sheinbaum, 'Le Pen è male informata sui valori del Messico'
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