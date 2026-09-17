CAGLIARI, 17 SET - Hanno preso di mira un undicenne, lo avrebbero seviziato, preso a pugni e calci e avrebbero abusato di lui mentre due loro amiche riprendevano con i telefoni cellulari per poi pubblicare i video sui social. È accaduto nel Cagliaritano: protagonisti cinque minorenni indagati a vario titolo, in concorso tra loro, per violenza sessuale di gruppo, furto aggravato, atti persecutori, violenza privata e divulgazione illecita di video sessualmente espliciti. A fare scattare le indagini, da quanto si apprende, sarebbero stati i genitori della vittima avvertiti da una persona che aveva a sua volta visto il video e riconosciuto l'undicenne. Sono immediatamente scattate le verifiche da parte dei carabinieri che nel giro di breve tempo hanno trovato numerosi riscontri. Questa mattina i militari della Compagnia di Cagliari hanno eseguito cinque decreti di perquisizione nei confronti degli indagati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni del capoluogo. Da quanto si apprende le violenze e le sevizie si sarebbero ripetute nel tempo: secondo i carabinieri da giugno al mese in corso. Gli inquirenti "stanno attentamente monitorando ogni attività di ulteriore illecita diffusione dei video ritraenti l'aggressione sessuale - spiegano dall'Arma - che, commessa anche da adulti, di per sé costituisce ulteriore reato, al fine preminente di garantire la massima tutela della vittima minorenne".
Sevizie e abusi su 11enne filmati col telefono, 5 minori indagati a Cagliari
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