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Seul, Corea del Nord ha lanciato un proiettile verso il mar del Giappone

SEUL, 12 SET - La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato verso il Mar del Giappone: lo ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, citando lo Stato Maggiore congiunto della Corea del Sud, che ha confermato il rilevamento del lancio senza però fornire ulteriori dettagli. Ad agosto, Pyongyang aveva già lanciato una serie di missili in mare, nonostante l'apertura al dialogo da parte del presidente statunitense Donald Trump, il quale ha dichiarato di voler incontrare quest'anno il leader nordcoreano Kim Jong Un.

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