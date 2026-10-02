(ANSA-AFP) - ROMA, 03 OTT - La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico: lo riferiscono i militari di Seul. "Le nostre forze armate hanno rilevato un missile balistico lanciato dalla regione di Wonsan, in Corea del Nord, in direzione del Mare dell'Est", ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto di Seul, utilizzando la denominazione coreana del Mar del Giappone. (ANSA-AFP).
Seul, Corea del Nord ha lanciato un missile balistico
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