WASHINGTON, 29 NOV - Sempre più americani vendono i loro abiti e scarpe per autofinanziarsi i regali di Natale. Lo riporta il Wall Street Journal. Soprattutto nella fascia tra i 20 ei 30 anni mettere sul mercato ciò che si possiede- dall'abbigliamento ai gioielli - per acquistare altro sta diventando un'abitudine diffusa. Secondo le stime di ThredUp, il 53% degli americani ha venduto o prevede di vendere oggetti di propria proprietà per contribuire alle spese natalizie; altre indagini riportano percentuali inferiori, seppur comunque significative. Il dato sale ulteriormente - raggiungendo il 66% o più - tra i consumatori della Generazione Z e i millennial. Il cambiamento riflette un'evoluzione più ampia nelle abitudini di acquisto degli americani. Sebbene in passato fossero noti per la tendenza ad acquistare e poi disfarsi rapidamente degli oggetti, oggi molti cercano di prestare maggiore attenzione alle proprie spese, non solo per ragioni economiche ma anche per una crescente sensibilità verso le tematiche ambientali, spiegano gli esperti del settore. Anche la crescente diffusione di farmaci per la perdita di peso sta giocando un ruolo importante, spingendo chi dimagrisce a liberarsi di capi che non vestono più correttamente. Il mercato dell'usato è ormai un settore di grande portata, che non comprende più solo piccole attività a gestione familiare, ma anche numerose aziende di maggiori dimensioni, come Poshmark, The RealReal, Depop, Vinted ed eBay. Secondo la società di ricerche di mercato GlobalData, negli Stati Uniti il valore del mercato dell'abbigliamento di seconda mano raggiungerà quest'anno i 61,2 miliardi di dollari, con un incremento del 10,3% rispetto al 2025.
'Sempre più americani vendono vestiti e gioielli per fare acquisti di Natale'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...