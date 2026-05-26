Seimila atleti, 11 discipline, al via la seconda edizione dei Giochi della Gioventù

ROMA, 26 MAG - Quattro giorni di eventi sportivi che coinvolgeranno sui campi complessivamente 6.000 persone: oltre 4.500 tra studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 1.500 tra insegnanti, accompagnatori e docenti di sostegno, che arrivano a Roma dopo aver primeggiato nelle fasi d'istituto, poi provinciali e infine regionali, con 11 discipline sportive nelle quali saranno impegnati: atletica leggera, pallavolo, calcio a 5, pallacanestro, pallamano, rugby tag, badminton, nuoto, baskin, sitting volley e, a carattere dimostrativo, il pickleball. Al via oggi la cerimonia di inaugurazione della nuova edizione dei Giochi della gioventù, presenti il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il ministro dello Sport Andrea Abodi, la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti che hanno salutato le delegazioni arrivate da tutta Italia. Sono previsti due giorni di gare, il 27 e 28 maggio, distribuiti su più siti sportivi della Capitale: lo Stadio Olimpico accoglierà le squadre nelle sfide di atletica leggera e baskin, le piscine del Foro Italico quelle di nuoto, lo Stadio della Farnesina le competizioni di pallamano e pallacanestro, il centro sportivo "la Sapienza Sport" a Tor di Quinto le gare di rugby tag e il badminton, il Centro di Preparazione Olimpica CONI dell'Acqua Acetosa i match di calcio a 5, mentre il Centro Preparazione Paralimpica del CIP "Tre Fontane" vedrà le competizioni di pallavolo e sitting volley. Accanto alle competizioni sportive, ogni giorno sono previsti laboratori interattivi, workshop per insegnanti, contributi su alimentazione, prevenzione, inclusione, primo soccorso e incontri con i campioni tra i quali Andrea Lucchetta, Filippo Magnini, Manuel Bortuzzo, Alessia Filippi, Manuela Di Centa e Luca Dotto. La kermesse si chiuderà venerdi 29 maggio allo Stadio Olimpico che accoglierà dalle 12.00 la cerimonia di premiazione. "Sono 105 mila i ragazzi che hanno partecipato ai Giochi, oggi qui sono in 6 mila, una partecipazione straordinaria, tutti insieme da tutte le regioni: per la scuola e per tutti possa essere momento di gioia", ha detto il ministro Valditara dal palco. Per Abodi "è bellissimo vedere tanti cori ed una sola maglia, quella dei Giochi della gioventù. Questa alleanza andrà avanti nel tempo. Vedervi sorridere, giocare, rappresentare la vostra regione è una gioia e saremo ancora più felici di vedervi sui campi di gara e premiarvi".