BRUXELLES, 29 AGO - Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su cinque ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone, su circa 270mila aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero. Il voto anticipato, iniziato il 27 luglio negli uffici pubblici, nelle ambasciate e nei consolati, è proseguito fino a ieri sera. Nell'area della capitale è stata registrata la più alta partecipazione anticipata mai rilevata dall'ufficio elettorale locale. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. I primi risultati parziali sono attesi dal distretto meridionale intorno alle 22.30 locali, le 00.30 in Italia. Seguiranno quelli del distretto nordorientale, mentre i dati delle altre circoscrizioni dovrebbero arrivare intorno alla mezzanotte islandese, le 2 in Italia. Non risultano annunciati exit poll nazionali. L'esito appare incerto. L'ultima rilevazione Maskína assegna il 50,4% al sì e il 49,6% al no, mentre Gallup indica il no al 51,6% e il sì al 48,4%. In entrambi i casi la differenza è compresa nel margine d'errore.
Seggi aperti in Islanda sui negoziati di adesione Ue, attesa alta affluenza
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