'Se gli dai una coltellata, il video diventa virale', tre giovani arrestati

REGGIO CALABRIA, 29 APR - "Se gli dai una coltellata, questo video diventa virale". È una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro su alcuni casi di violenza e che hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Su richiesta del procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, il gip ha disposto per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il blitz dell'operazione "Marijoa" è scattato stamattina quando i militari della stazione carabinieri di Melicucco hanno eseguito il provvedimento che rappresenta l'esito di un'indagine avviata dalla Procura su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra i reati contestati ci sono associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.