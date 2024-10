Scuola superiore di Lecce vince il 'World's best school prize'

LECCE, 24 OTT - Il Galilei-Costa-Scarambone, istituto di istruzione secondaria superiore di Lecce, ha vinto il World's Best School Prize 2024, nella categoria "Supporting Healthy Lives" (premio per la migliore scuola del mondo per il contributo a una vita sana). È la prima scuola italiana a vincere questo premio. L'istituto leccese - secondo la motivazione - contribuisce al benessere degli alunni con un percorso educativo contro il bullismo e promuove il benessere e la salute mentale con le iniziative e le proposte degli studenti attraverso il progetto "Mabasta". L'annuncio è stato dato durante la diretta su Youtube da Vikas Pota, fondatore di T4 Education e dei World's Best School Prizes, che ha dichiarato: "La differenza che avete fatto per i vostri studenti, nella vostra comunità e ben oltre, ispirerà insegnanti e politici. Spero che i governi guardino ora al vostro brillante esempio per vedere cosa si può ottenere quando le scuole si impegnano a raggiungere alti risultati e quando l'istruzione cerca di affrontare alcune delle più grandi sfide che le nostre società devono affrontare. Il vostro lavoro illumina la strada verso un futuro migliore." I cinque World's Best School Prizes (meglio conosciuti come i "Nobel" delle scuole), promossi da T4 Education incollaborazione con Accenture, American Express e la Fondazione Lemann, sono i premi più prestigiosi al mondo nel campo dell'istruzione e i vincitori di quest'anno si divideranno un montepremi di 50.000 dollari. Le altre scuole vincitrici sono il Colegio María de Guadalupein Argentina come migliore scuola al mondo per la "Collaborazione comunitaria", la Ryan International School in India come migliore scuola al mondo per il "Sostegno all'ambiente", la Cm rise School Vinoba, Ratlam in India come migliore scuola al mondo per l' "Innovazione" ed infine la prima scuola ucraina in Polonia della Fondazione Unbreakable Ukraine come migliore scuola al mondo per il "Superamento delle avversità". I vincitori sono stati scelti da una giuria internazionale sulla base di criteri rigorosi.