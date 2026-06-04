Scuola e sicurezza, dopo Crans Montana si insegna a gestire le emergenze

ROMA, 04 GIU - Dopo la tragedia di Crans Montana si vuole promuovere la cultura della prevenzione e della gestione delle emergenze direttamente tra i banchi di scuola, favorendo tra gli studenti di ogni ordine e grado la diffusione di comportamenti corretti e una maggiore consapevolezza sui rischi. È questo l'obiettivo della collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Interno, attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, presentata oggi pomeriggio presso il Con - Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco. Alla conferenza stampa hanno preso parte i rappresentanti istituzionali dei due Dicasteri, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, e il sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti. "Questo accordo rappresenta un passo strategico per costruire una cultura della sicurezza che veda protagoniste in primis le giovani generazioni, sviluppando capacità di autoprotezione", ha detto il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco. "Nell'ambito di questa preziosa collaborazione saranno avviate diverse iniziative di sensibilizzazione, soprattutto la diffusione nelle scuole di clip video informative in grado di raggiungere gli studenti di ogni età con un linguaggio chiaro ed efficace, fornendo loro un prontuario concreto da utilizzare in situazioni di emergenza e di pericolo" ha spiegato Frassinetti. Grazie a questa sinergia, i Vigili del Fuoco entreranno nelle scuole italiane di ogni ordine e grado con attività di sensibilizzazione e progetti educativi, trasferendo il proprio patrimonio di competenze tecniche e operative ai più giovani, per renderli cittadini sempre più consapevoli e attivi nella tutela della sicurezza propria e dell'intera comunità. È previsto, già nell'immediato, l'utilizzo di pillole informative multimediali sulla cultura della sicurezza, del rispetto delle norme e del comportamento da adottare in situazioni di rischio, che saranno integrate direttamente all'interno delle piattaforme e delle applicazioni dei registri elettronici scolastici in uso da studenti e genitori. Si intendono inoltre realizzare visite guidate presso le strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e iniziative finalizzate alla formazione degli studenti nella sicurezza antincendio.