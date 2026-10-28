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Scrutinio delle urne terminato, 53 seggi al blocco Netanyahu, 48 a blocco Eisenkot

TEL AVIV, 28 OTT - Con il 100% dei voti delle urne scrutinati, 53 seggi vanno al blocco Netanyahu, 48 a quello del Cambiamento guidato da Eisenkot mentre 19 ai partiti arabi. Il voto ai seggi rappresenta l'86% del totale e ora mancano circa 650mila 'buste doppie' ancora da scrutinare che possono cambiare il quadro.

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