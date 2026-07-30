ROMA, 30 LUG - "Nordio ti metto dentro una R4" con accanto una stella a cinque punte e la sigla Br. E' la scritta apparsa in via Portuense, a Roma, all'altezza del civico 473, non lontano dalla caserma dei carabinieri. Il riferimento è alla Renault 4 rossa nella quale fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Sul posto i carabinieri della compagnia Eur che stanno visionando le telecamere di zona e ascoltando testimoni. Secondo quanto si apprende, dalle prime testimonianze raccolte, la scritta risalirebbe a tempo fa.
Scritta firmata Br con minacce a Nordio su un muro a Roma
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