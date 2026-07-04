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Scooter contro un albero a Pesaro, morto un ragazzo e un altro ferito grave

PESARO, 04 LUG - Un ragazzo pesarese di 23 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto, intorno alle 3, lungo il viale della Vittoria a Pesaro: il giovane, alla guida di uno scooter, è finito fuori strada contro un albero ed è poi deceduto all'ospedale di Torrette ad Ancona dove era stato trasferito d'urgenza nel disperato tentativo di salvarlo. Con il 23enne c'era un suo amico rimasto gravemente ferito e attualmente ricoverato all'ospedale di Pesaro. E' ancora al vaglio della Polizia locale la dinamica dell'incidente.

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