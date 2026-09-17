MESSINA, 17 SET - Un 16enne è morto in un incidente avvenuto sulla Strada statale185, all'altezza dell'abitato di Mazzarrà Sant'Andrea, nel Messinese. Il ragazzo era sulla propria bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile. L'impatto è stato violentissimo e il sedicenne è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.
Scontro tra un'auto e una bicicletta, morto un sedicenne
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