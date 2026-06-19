LONDRA, 19 GIU - La polizia dei trasporti britannica (British Transport Police) ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a circa 80 chilometri a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni dei soccorso. Il traffico ferroviario risulta bloccato tra Bedford e Luton.
Scontro tra due treni a nord di Londra, in azione i soccorsi
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