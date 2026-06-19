LONDRA, 19 GIU - Ci sono feriti gravi dopo lo scontro tra due treni avvenuto nel tardo pomeriggio tra Bedford e Luton, a nord di Londra. Lo riportano i media, citando una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti Rmt, "molto preoccupato" per la situazione. Inoltre diverse persone sono state trasportate in ospedale, secondo Sky News Uk.
Scontro tra due treni a nord di Londra, ci sono feriti gravi
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