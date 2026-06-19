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Scontro tra due treni a nord di Londra, ci sono feriti gravi

LONDRA, 19 GIU - Ci sono feriti gravi dopo lo scontro tra due treni avvenuto nel tardo pomeriggio tra Bedford e Luton, a nord di Londra. Lo riportano i media, citando una dichiarazione del portavoce del sindacato britannico dei trasporti Rmt, "molto preoccupato" per la situazione. Inoltre diverse persone sono state trasportate in ospedale, secondo Sky News Uk.

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