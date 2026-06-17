BASALUZZO, 17 GIU - Scontro moto-auto mortale a Basaluzzo (Alessandria), sulla Strada Provinciale 155, angolo via del Corriere. A perdere la vita nel violento impatto è stato il centauro, appena 18enne. Lo fa sapere l'ufficio stampa della centrale 118. Sul posto intervenuti anche vigili del fuoco e carabinieri.
Scontro moto-auto, centauro 18enne muore nell'Alessandrino
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