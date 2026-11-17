PRAGA, 17 NOV - Nella Repubblica ceca due treni si sono scontrati stamane vicino alla stazione centrale Wilson a Praga. Secondo i servizi di emergenza, 46 persone sono rimaste ferite, quattro delle quali in modo grave. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 sul ponte nel terzo distretto di Praga. Due treni pendolari si sono scontrati a bassa velocità. Secondo il portavoce dei vigili del fuoco di Praga, citato dall'agenzia di stampa Ctk, l'impatto non è stato particolarmente violento. "Non voglio anticipare le cause dell'incidente, se si sia trattato di un guasto tecnico o di un errore umano, ma per ora sembra che uno dei treni abbia ignorato il segnale rosso", ha detto in merito il ministro dei Trasporti Ivan Bednarik.
Scontro fra treni vicino alla stazione centrale di Praga, decine di feriti
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