Scontro fra auto sul lungomare vicino Roma, morto un 20enne

ROMA, 01 GIU - Incidente mortale ieri sera sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, vicino Roma. Nello scontro sono state coinvolte due auto: una guidata da un 61enne e l'altra da un 19enne che trasportava tre amici. Morto nell'impatto un 20enne. Quattro i feriti trasportati in codice rosso in ospedale. Sono stati effettuati gli esami tossicologici e alcolemici sui conducenti e si attendono i risultati. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Anzio. Da chiarire la dinamica dell'incidente.