BOLOGNA, 08 SET - Salgono a 26 le persone denunciate alla Procura di Bologna per gli scontri della serata del 20 luglio, le proteste dopo la morte di Abderrahim Fakir. A riferirlo è la Questura, facendo il punto delle indagini: inizialmente ci furono 11 denunce (un arresto in flagranza) a cui si aggiungono, dopo l'analisi dei video, altri quindici accusati di devastazione, resistenza aggravata a pubblico ufficiale, lancio di oggetti in occasioni di manifestazioni pubbliche e travisamento. Nel corso della protesta furono 64 gli operatori delle forze dell'ordine feriti, sei mezzi della Polizia danneggiati, vetrine di negozi e banche distrutte e altri danni in centro storico. Alle denunce si aggiungono due sanzioni amministrative e quattro provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi urbani. Le indagini proseguono: sono al vaglio degli investigatori ulteriori identificazioni e posizioni in corso di definizione.
Scontri per Fakir, salgono a 26 le denunce, 15 per devastazione
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBOLOGNA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...