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Scontri No Tav, oltre un centinaio di feriti tra le forze dell'ordine

TORINO, 26 LUG - Sono oltre un centinaio le persone ferite tra le forze dell'ordine nel corso degli assalti No Tav di ieri ai cantieri in Valle di Susa nel Torinese. I carabinieri fanno sapere che il bilancio dei feriti ad oggi è di 48, la guardia di finanza di 18 e di 58 è bilancio della polizia.

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