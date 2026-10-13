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Scontri a Parigi durante la mobilitazione studentesca

PARIGI, 13 OTT - Scontri a Parigi a margine del quinto atto della mobilitazione studentesca. Secondo Le Parisen, a fine pomeriggio, tensioni e scontri si sono verificati a Place Vauban, non lontano dall'Esplanade des Invalides, punto di arrivo del corteo. Un'auto Bmw è stata incendiata sul boulevard des Invalides e le forze dell'ordine hanno eretto un perimetro di sicurezza intorno al veicolo in fiamme, poi spento dai pompieri. Risulta inoltre vandalizzato un negozio della catena di vinai Nicolas nei pressi della stazione della metropolitana Duroc.

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