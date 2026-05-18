Sciopero Usb, a Padova presidio sotto la sede di Confindustria

PADOVA, 18 MAG - Una trentina di attivisti dei sindacati di base Usb si sono dati appuntamento questa mattina a Padova in piazzetta Zanellato, sotto la sede di Confindustria con lo striscione "Nemmeno un chiodo per guerre e genicidio: giù le armi e su i salari", affiancato da uno striscione rosso con falce e martello e la scritta "Cacciamo il governo complice del genocidio". In serata è previsto in città un corteo con raggruppamento dalle 18.00 davanti all'università. "L'Usb ha lanciato questo sciopero, ma lo sciopero è di tutti i lavoratori, di tutte le lavoratrici che hanno aderito - spiega Gabriele Ariolfo, di Usb Padova -. Lunedì prossimo i lavoratori di Electrolux saranno in sciopero, uno sciopero che si estende anche a tutto il comparto della metalmeccanica. Al tavolo del 25 maggio al ministero parteciperà anche l'Usb, però abbiamo già detto chiaramente che non accetteremo alcun tipo di concertazione che preveda ammortizzatori sociali, buonuscite, un accompagnamento alla chiusura e agli esuberi. Quello che noi chiediamo è che il Governo, il Paese prenda in mano l'organizzazione industriale, ci sia un piano pubblico per l'industria, si blocchi lo smantellamento dell'industria italiana, per far sì che tramite il lavoro - ha concluso - si torni a rialzare i salari e produrre ricchezza". (ANSA)