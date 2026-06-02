Sciopero paralizza la metropolitana di Londra, giornata di caos nei trasporti

LONDRA, 02 GIU - Giornata di paralisi per la tentacolare metropolitana di Londra, pilastro del trasporto urbano nella capitale britannica utilizzato abitualmente da milioni di utenti, a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo d'una serie. Questa volta la protesta proclamata dall'Rmt, combattivo sindacato di categoria, riguarda i macchinisti, entrati in agitazione dopo il mancato accordo con Transport for London (Tfl), società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale, su una proposta che include turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Secondo quanto deciso dagli iscritti in una votazione interna, lo sciopero odierno di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche con il Comune e con il governo britannico, entrambi a guida laburista. Tfl ha assicurato di poter garantire al massimo fino a metà dei servizi, ma alcune linee cruciali, quali la Circle, la Piccadilly, la Metropolitan e la Central risultano completamente ferme o "sospese". Scene di caos si sono viste in importanti stazioni di snodo come King's Cross St Pancras, dove gli accessi sono stati sbarrati già a partire da ieri sera, mentre code e sovraffollamenti sono segnalati - in una giornata piovosa - sui bus (malgrado l'aggiunta di servizi extra) e sui treni delle linee urbane gestite indipendentemente dalla cosiddetta 'tube': Overground, Elizabeth line e DLR.