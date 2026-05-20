Sciopero degli studenti per il prof della Flotilla, 'un esempio per tutti noi'

ANCONA, 20 MAG - Gli studenti del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona si sono riuniti stamattina davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiedere l'immediato rilascio e la liberazione del loro professore di filosofia e Scienze Umane, Vittorio Sergi, sequestrato e arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. "Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell'arresto. - spiega Teodoro Palpacelli, presidente del comitato studentesco - Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all'interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi". Presente anche la mamma di due studentesse, allieve di Sergi. "Sono qua perché quello che Israele sta facendo alla Flotilla, che sta portando avanti un'azione pacifica, è del tutto illegale. Momenti di protesta come questo sono importantissimi", ha affermato al presidio fuori dalla scuola. Dopo due ore di presidio davanti alla scuola gli studenti si ritroveranno al parco della Cittadella per un'assemblea pubblica. Anche i professori daranno il loro contributo, con una raccolta firme per chiedere l'immediato rilascio del loro collega. Gli studenti stanno facendo pressione sulla loro preside affinché consegni, tramite il Prefetto, una lettera al ministero degli Esteri che chiede l'immediato rilascio del professore e degli altri prigionieri italiani.