WASHINGTON, 04 NOV - "I giorni del Senato supino a Trump sono finiti". Lo ha assicurato il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer. A chi gli chiedeva della guerra in Iran, Schumer ha risposto: "Metteremo fine al conflitto, alcuni repubblicani sono con noi e poi abbiamo il potere" della legge di spesa. "Lavoreremo per ridurre i prezzi per gli americani con Trump o senza".
Schumer, 'i giorni del Senato supino a Trump finiti, finiremo la guerra in Iran'
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