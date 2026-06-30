ROMA, 30 GIU - In quello che dice Vannacci "non c'è nulla di nuovo. Dice le stesse cose di Salvini e Meloni prima che arrivassero al governo. E abbiamo una dimostrazione chiara di dove portano quelle idee, a un paese in sofferenza". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a una iniziativa sulla legge elettorale organizzata da fondazione Demo a Roma.
Schlein, Vannacci dice le cose di Salvini e Meloni prima che arrivassero al governo
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