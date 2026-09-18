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Schlein, troveremo un accordo su Kiev, condividiamo il dovere di battere le destre

ROMA, 18 SET - "Discuteremo con tutte le forze alleate del programma comune, sono certa che troveremo l'accordo su tutto, confrontandoci e nella responsabilità condivisa di mandare a casa queste destre che hanno fallito dal punto di vista economico e sociale". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma, rispondendo ad una domanda sul punto di programma M5S per lo stop alle armi in Ucraina.

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