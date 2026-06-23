ROMA, 23 GIU - "Ovvio che c'è un pezzo di establishment che malsopporta una leadership progressista a palazzo Chigi. Poi io sconto anche il fatto di essere una donna, di stare con un'altra donna e di avere quarant'anni. Ma andremo avanti lo stesso, se ne facciano una ragione". In base a quanto si apprende è un passaggio della replica della segretaria del Pd, Elly Schlein, alla direzione del partito.
Schlein, pezzo establishment malsopporta una leadership progressista a Palazzo Chigi
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