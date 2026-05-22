Schlein, per l'Ue difesa e investimenti comuni e superare l'unanimità

TRENTO, 22 MAG - "Io penso che superare l'unanimità in Europa è fondamentale, perché altrimenti rimaniamo indietro. E accanto a questo difesa comune e anche investimenti comuni europea. Questa è la strada perché l'Europa non venga schiacciata", ha affermato Elly Schlein, riprendendo le parole sull'Europa del primo ministro del Canada. "L'Europa quando vuole si sa svegliare. Il problema è chi la tiene a freno", ha aggiunto. "Si può e si deve aumentare il contrasto al sommerso e all'evasione fiscale. Si può fare a livello nazionale, si può fare anche a livello europeo", ha affermato la segretaria del Pd. "Bisogna rafforzare le agenzie che si occupano di indagare questi fenomeni di evasione, e bisogna dare loro l'obiettivo chiaro di dimezzare le evasioni nel corso dei cinque anni che un governo ha per governare".