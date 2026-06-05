GENOVA, 05 GIU - "La patrimoniale non è tra le cose già condivise nel programma dell'alleanza progressista, come ho detto sempre ne discuteremo ma non è tra le cose condivise". Lo ribadisce la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a Rapallo (Genova) al 55/mo convegno nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria.
Schlein, patrimoniale non è nel programma del campo progressista
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiGENOVA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...