MILANO, 08 NOV - "Oggi non faremo più il favore alle destre di dividerci, è un impegno che abbiamo preso tutti con i nostri elettori. È vero che ci sono differenze tra le varie forze politiche, e per fortuna altrimenti saremo un partito unico che ci porta ai periodi bui della nostra storia, ma è molto più ciò che ci unisce che quelle che ci divide". Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata a Elle Active! a Milano, specificando che "la sinistra ha perso terreno ogni volta che non ha saputo anticipare le grandi trasformazioni che hanno spaventato le nostre società e anzi ha lasciato che le subissero sempre i soliti". "Il Parlamento - ha spiegato - dovrebbe essere il luogo in cui ottenere questi risultati anche nel dialogo con i nostri avversari politici. Un esempio è stato l'altro giorno, abbiamo approvato in Senato all'unanimità una proposta di legge che vuole sostenere il settore del cinema e audiovisivo portando alla creazione di un'agenzia indipendente dalla politica". Schlein ha poi ricordato come questo non sia successo riguardo alla violenza di genere e alla legge sul consenso: "Ci eravamo arrivati vicini, l'avevamo approvata all'unanimità alla Camera, dopo 4 giorni la norma è stata fermata perché c'erano le regionali di mezzo. Dobbiamo dimostrare di saper produrre un passo avanti fondamentale per le donne su alcune grandi questioni".
Schlein, non faremo più il favore alle destre di dividerci
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