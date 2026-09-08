ROMA, 08 SET - "Non dobbiamo dare per scontato che questa legge elettorale passi". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco della festa 'Terra!' di Avs, esortando a "fare di tutto" per non farla approvare. Il testo della maggioranza è "un antipasto insopportabile di premierato", attacca Schlein.
Schlein, 'non dare per scontato che la legge elettorale passi, fermiamola'
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