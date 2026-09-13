REGGIO NELL'EMILIA, 13 SET - "Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento ci porterà al voto. E' Meloni che deve dirci quando ci porterà al voto, e visto che il governo è stato inutilmente lungo, prima è meglio è per il paese". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel comizio di chiusura della festa nazionale dell'Unità, a Reggio Emilia.
Schlein, noi pronti per il voto, prima è meglio è
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