ROMA, 02 OTT - "Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. Perché a noi non ci ha regalato niente nessuno, se siamo saldamento il primo partito dell'opposizione ce lo siamo guadagnati col sudore e con l'impegno, a convincere le persone una per una che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee alle regionali e alle comunali. Generosi sì, ingenui no". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione della direzione del partito, in corso al Nazareno.
Schlein, nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti
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