Schlein, molto dispiaciuta per Picierno, non condivido la sua lettura del Pd

ROMA, 04 GIU - "Dico che sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un Pd plurale, inclusivo, e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un evento a Roma parlando dell'addio di Pina Picierno. "Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi" che ha dato Picierno. "Continuerà ad essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche, sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo".