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Schlein, Meloni manca di senso dello Stato, non si trascina il Colle nella polemica

ROMA, 22 SET - "Tirare per la giacca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.

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