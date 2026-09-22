ROMA, 22 SET - "Tirare per la giacca il presidente della Repubblica Sergio Mattarella cercando di trascinarlo, come ha fatto Giorgia Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato e costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. Una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.
Schlein, Meloni manca di senso dello Stato, non si trascina il Colle nella polemica
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