MANTOVA, 28 AGO - "Meloni trova il tempo di attaccare l'opposizione invece di occuparsi dei problemi della gente. Bonaccini è quello che da presidente dell'Emilia-Romagna ha reso gratuiti gli asili nido. Meloni invece ha ridotto gli asili nido e tagliato i fondi del Pnrr". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Festa dell'Unità di Rivalta sul Mincio, nel Mantovano.
Schlein, Meloni attacca l'opposizione invece di pensare alla gente
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