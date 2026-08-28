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Schlein, Meloni attacca l'opposizione invece di pensare alla gente

MANTOVA, 28 AGO - "Meloni trova il tempo di attaccare l'opposizione invece di occuparsi dei problemi della gente. Bonaccini è quello che da presidente dell'Emilia-Romagna ha reso gratuiti gli asili nido. Meloni invece ha ridotto gli asili nido e tagliato i fondi del Pnrr". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Festa dell'Unità di Rivalta sul Mincio, nel Mantovano.

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