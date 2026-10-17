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Schlein, in piazza lo spirito del referendum, costruiamo l'alternativa insieme

ROMA, 17 OTT - "In questo piazza ritrovo tanto dello spirito che ci ha portato insieme a vincere il referendum costituzionale che secondo tutti avevamo già perso e invece la straordinaria mobilitazione delle forze civiche e della società civile ha fatto la differenza. È di questo che abbiamo bisogno". Lo ha detto la segretaria Dem Elly Schlein arrivata alla manifestazione della Cgil. "Abbiamo bisogno - ha aggiunto - di costruire l'alternativa insieme di riuscire ad andare noi da queste persone che si sono mobilitate. Vogliamo costruire l'alternativa non da soli ma con tutti quelli che vogliono contribuire e in questa piazza ce ne sono tante".

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