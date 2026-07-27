ROMA, 27 LUG - Meloni al Colle? "La figura del capo dello Stato è un garante della Costituzione, è super partes. Come si può immaginare" che lo diventi "una persona che ora è a capo del governo e guida una forza politica? Non è questa la soluzione. Denota un'ossessione unica di Meloni e della destra, il potere, andare al Colle, cambiare gli equilibri costituzionali. Noi su questo li fermeremo". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a L'Aria che tira, su La 7.
Schlein, il Colle un'ossessione di Meloni, ma non è la soluzione
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