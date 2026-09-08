ROMA, 08 SET - "Dobbiamo fare di tutto per non fare passare questa legge elettorale, poi valuteremo se fare un accordo a chi prende un voto in più o se fare le primarie". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, dal palco della festa di 'Terra!' di Avs. "Prima il programma e poi decideremo insieme", ha ribadito.
Schlein, 'fermare la legge elettorale, poi decideremo se fare le primarie'
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