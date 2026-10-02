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Schlein, candidati a guidare l'alleanza per guidare il paese, andiamo a vincere

ROMA, 02 OTT - "Siamo un gruppo dirigente che dirige e che non si fa portare a spasso da nessuno e che insieme si candida a guidare l'alleanza e a guidare il paese. Dopo vent'anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione della direzione del partito, in corso al Nazareno.

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