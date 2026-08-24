ROMA, 24 AGO - "La stessa persona che prometteva di abolire le accise sui carburanti oggi resta a guardare mentre gli italiani affrontano l'impennata dei prezzi. Giorgia Meloni deve fare una cosa sola: smetterla con le soluzioni tampone come la ridicola proroga di 48 ore sul taglio delle accise. Mettano da parte l'orgoglio e abbiano il coraggio di tassare gli extraprofitti delle grandi società energetiche per tutelare le famiglie e le imprese, accogliendo la nostra proposta. Le famiglie e le imprese italiane non possono continuare a pagare il conto dell'inerzia del governo. Non c'è più tempo da perdere. Agiscano ora". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.
Schlein,basta soluzioni-tampone, governo accolga nostra proposta di tassare extraprofitti
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