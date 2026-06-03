'Schiavi per costruire consolato Usa a Milano', il manager resta in carcere

MILANO, 03 GIU - Il gip di Bergamo ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager della sede italiana del colosso statunitense Caddell Construction Co. Llc, al centro di un'indagine dei pm milanesi Paolo Storari e Mauro Clerici e dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Manager bloccato domenica scorsa all'aeroporto di Orio al Serio, mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul.