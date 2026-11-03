FABRIANO, 03 NOV - Un incidente mortale sul lavoro è avvenuto stamattina in un cartonificio di Fabriano (Ancona): un operaio di 57 anni, di origine straniera, è deceduto mentre lavorava ad una pressa nello stabilimento Biondi di via Bachelet. Sul posto, tra gli altri, i vigili del fuoco e i sanitari, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni, l'operaio sarebbe stato schiacciato da una pressa, riportando lesioni risultate poi fatali.
Schiacciato da una pressa in un cartonificio, morto un operaio
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