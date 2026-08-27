Schiacciata dall'acquasantiera in chiesa, a Bari operata una bimba di 6 anni

BARI, 27 AGO - Una bambina di 6 anni è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia vascolare del Policlinico di Bari dopo un delicato intervento chirurgico a seguito di un trauma addominale da schiacciamento causato da un incidente con un'acquasantiera avvenuto nei giorni scorsi all'interno di una chiesa di Trinitapoli, nel nord Barese. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. La piccola ha riportato una grave rottura traumatica della biforcazione aortica ed è stata sottoposta nella notte tra il 25 e il 26 agosto a un intervento d'urgenza, trasferita a Bari dall'ospedale di Barletta e presa in carico dal team di emergenza pediatrica ad alta complessità del Policlinico e dell'ospedale Giovanni XXIII. Gli accertamenti diagnostici hanno confermato la lacerazione in corrispondenza della biforcazione aortica coinvolgente le arterie iliache comuni, una lesione - spiegano dal Policlinico - "grave ed estremamente rara in età pediatrica". Il direttore della Chirurgia vascolare, Domenico Angiletta, ha indicato l'approccio mininvasivo. La bambina è stata quindi trasferita nella sala ibrida di Asclepios 3, dove è stata sottoposta a un intervento endovascolare con il posizionamento di tre endoprotesi (stentgraft), uno a livello dell'aorta e gli altri due a livello iliaco, evitando così il ricorso alla chirurgia a cielo aperto. L'intervento, durato circa due ore, si è concluso intorno alle 3.30 e, al termine della procedura, la piccola paziente è stata trasferita in Rianimazione. "La gestione di questa emergenza - dichiara il direttore generale del Policlinico Antonio Sanguedolce - dimostra concretamente l'importanza imprescindibile dell'integrazione tra i professionisti afferenti a unità operative di diverse specialità e sedi. Di fronte a un trauma pediatrico di altissima complessità, professionisti e competenze specialistiche dei due presidi hanno operato come un'unica squadra, garantendo continuità e tempestività in ogni fase del percorso assistenziale".
Schiacciata dall'acquasantiera in chiesa, a Bari operata una bimba di 6 anni
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