WASHINGTON, 19 SET - Durante un'esercitazione della Nato nell'Artico, gli scarponi speciali in dotazione ai Marines americani si sono frantumati. Un episodio imbarazzante per il Pentagono che mette in evidenza lo stato di crisi delle forze armate americane impegnate su più fronti. Secondo Newsweek l'episodio è avvenuto nel corso dell'esercitazione 'Cold Response 2026' a fine febbraio: dopo poche ore le calzature dei soldati non hanno retto il freddo, le suole si sono staccate, la pelle si è bucata lasciando entrare l'acqua gelida. A quel punto i Marines, di stanza in Norvegia, sono stati costretti a procurarsene altri dai rifornitori locali nonostante Washington imponga che le uniformi dei suoi militari siano rigorosamente "Made in the US."
Scarponi distrutti dal freddo, imbarazzo per i Marines nell'Artico con la Nato
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